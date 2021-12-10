 
مباشر

إيلون موسك "يفكر" في ترك مناصبه ليصبح "مؤثرا بدوام كامل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

العالم الرقمي و Social media

إيلون موسك
Reuters Jonathan Ernst
إيلون موسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxeb

نشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة يشير فيها إلى أنه "يفكر" في ترك جميع مناصبه الحالية ويصبح مؤثرا بدوام كامل.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا" و"سبيس إكس"، يوم الخميس: "أفكر في ترك وظائفي وأن أصبح مؤثرا بدوام كامل، ما رأيكم؟".

وعرض اليوتيوبر الشهير، جيمي دونالدسون (المعروف باسم MrBeast على "يوتيوب")، على موسك تدريبه على كيفية تحقيق النجاح على المنصة الخاصة بالفيديوهات.

وقد تكون ثروة موسك الحالية أكثر من كافية لتكرار أسلوب MrBeast المتمثل في توزيع مبالغ كبيرة من المال على أشخاص عشوائيين للترفيه عن جمهوره الضخم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان موسك جادا بشأن التخلي عن مناصبه. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما دفعه إلى التفكير في "التغيير الوظيفي"، ولكن من المفترض أن يكون المنشور مجرد مزحة.

ويشتهر موسك باستثمار قدر كبير من الوقت في التواصل عبر "تويتر". حتى أن بعض تغريداته تحظى باهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر على الأسواق.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا