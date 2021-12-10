إيلون موسك "يفكر" في ترك مناصبه ليصبح "مؤثرا بدوام كامل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

نشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة يشير فيها إلى أنه "يفكر" في ترك جميع مناصبه الحالية ويصبح مؤثرا بدوام كامل.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا" و"سبيس إكس"، يوم الخميس: "أفكر في ترك وظائفي وأن أصبح مؤثرا بدوام كامل، ما رأيكم؟".

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

وعرض اليوتيوبر الشهير، جيمي دونالدسون (المعروف باسم MrBeast على "يوتيوب")، على موسك تدريبه على كيفية تحقيق النجاح على المنصة الخاصة بالفيديوهات.

وقد تكون ثروة موسك الحالية أكثر من كافية لتكرار أسلوب MrBeast المتمثل في توزيع مبالغ كبيرة من المال على أشخاص عشوائيين للترفيه عن جمهوره الضخم.

I’ll coach u on how to get YouTube views! — MrBeast (@MrBeast) December 10, 2021

ولم يتضح بعد ما إذا كان موسك جادا بشأن التخلي عن مناصبه. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما دفعه إلى التفكير في "التغيير الوظيفي"، ولكن من المفترض أن يكون المنشور مجرد مزحة.

ويشتهر موسك باستثمار قدر كبير من الوقت في التواصل عبر "تويتر". حتى أن بعض تغريداته تحظى باهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر على الأسواق.

المصدر: RT