نسخة جديدة من Firefox تحمل ميزات وخصائص أمان جديدة للمستخدمين

أعلنت Mozilla عن إطلاق نسخة جديدة من متصفح Firefox تحمل معها العديد من الميزات الجديدة والخصائص التي تعزز أمن بيانات المستخدمين.

وتبعا للخبراء في Mozilla فإن النسخة الجديدة رقم 95 من المتصفح باتت توفر للمستخدمين أكبر قدر من حماية البيانات بفضل تقنية RLBox الجديدة، والتي طوّرت لتعمل مع مختلف أنواع الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية.

وتعتمد RLBox على مبدأ عزل مكونات Firefox الأساسية بما فيها Expat و Hunspell وGraphite وWoff2 وOgg عن بعضها من حيث آلية تدفق البيانات، ومنع البرمجيات الضارة من الانتقال من جزء أساسي للمتصفح إلى جزء آخر، كما تمنع هذه التقنية استغلال الثغرات البرمجية الموجودة في أحد برمجيات المتصفح لاختراق بيانات المتصفح كافة.

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وكانت Mozilla قد اختبرت هذه التقنية في وقت سابق مع الأجهزة العاملة بنظامي "لينوكس" و"ماك أو إس"، ومع نسخة المتصفح الجديدة باتت متوفرة للحواسب العاملة بأنظمة ويندوز والهواتف الذكية والحواسب اللوحية أيضا.

وحملت نسخة المتصفح الجديدة العديد من الميزات والتحسينات للمستخدمين أيضا، إذ تحسنت فيها ميزات تقنية "صورة داخل صورة" لعرض الفيديوهات والصور، كما تحسنت ميزات عرض مواقع الفيديوهات الأفلام، كما أصلحت معها العديد من الأخطاء البرمجية التي كان من الممكن أن تستغل لاختراق بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

المصدر: 3dnews