Realme تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ الحديثة

كشفت شركة Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة

وسيحصل هاتف Realme 9i على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

#Realme9i early Renders revealed 🔆

Launched expected in mid-January 2022



Model No. - RMX3491



50MP Main Rear 📸

Triple Rear 📸

Top-left punch hole 🤳

8/128GB

No 3.5mm Jack#Realme9 ; #Realme9Pro ; #Realme9ProPlus(RMX3393) are also coming up...#Realme9Seriespic.twitter.com/wsrZQ1vlgC — ANUJ ATRI 🇮🇳 (@techworld005) December 2, 2021

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

youtube/REC Anything

إقرأ المزيد

كما جهزته Realme بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda