Realme تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ الحديثة
كشفت شركة Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة
وسيحصل هاتف Realme 9i على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
#Realme9i early Renders revealed 🔆— ANUJ ATRI 🇮🇳 (@techworld005) December 2, 2021
Launched expected in mid-January 2022
Model No. - RMX3491
50MP Main Rear 📸
Triple Rear 📸
Top-left punch hole 🤳
8/128GB
No 3.5mm Jack#Realme9 ; #Realme9Pro ; #Realme9ProPlus(RMX3393) are also coming up...#Realme9Seriespic.twitter.com/wsrZQ1vlgC
ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.
كما جهزته Realme بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: 4pda
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