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Realme تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ الحديثة

العالم الرقمي و Social media

Realme تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ الحديثة
youtube/Tech Master
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كشفت شركة Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة

وسيحصل هاتف Realme 9i على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

Realme تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ الحديثة
youtube/REC Anything
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كما جهزته Realme بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

 

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