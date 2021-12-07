هاتف بقدرات تصوير جبّارة من Xiaomi قد يظهر قريبا

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف جديد آخر قد تطلقه Xiaomi ليكون أحد أفضل هواتفها الذكية على الإطلاق.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Mi 12 Pro سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G، وسيتمتع بقدرات عمل جبارة بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما الشاشة في هذا الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس، 6.8 بوصة، دقة عرضها 3800/1440 بيكسل، وترددها يعادل 144 هيرتزا.

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وسيحصل الهاتف على واحدة من أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة حاليا، إذ ستكون الكاميرا الأساسية فيه بدقة (200+16+8) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فبدقة 32 ميغابيكسل.

وستزوده Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن الفائق السرعة والشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews