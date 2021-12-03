نظام التعرف على الوجوه في مترو موسكو يكتشف 380 شخصا مفقودا

ساعد نظام التعرف على الوجوه في مترو موسكو في اكتشاف 380 شخصا اعتبروا مفقودين.

وجاء في بيان نشرته قناة Telegram التابعة لوزارة النقل في موسكو نقلا، عن نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف، أن نظام التعرف على الوجوه في مترو أنفاق موسكو استطاع منذ مطلع العام الجاري اكتشاف 380 شخصا اعتبروا مفقودين سابقا، من بينهم 89 طفلا.

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"وقال البيان:" يسعدنا أنه تم تصنيع برمجيات أنظمة التعرف في موسكو بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية التي تلقت تقييما عاليا في السوق. وتعد القياسات الحيوية تكنولوجيا مستقبلية أيضا لأن هذه التقنيات تساعد في البحث عن الأشخاص. ويستخدم في مترو الأنفاق نظام التعرف على الوجوه من طراز "سفيرا"، ما قد ساعد في اكتشاف أكثر من 2520 مواطنا مدرجا على قائمة المطلوبين الفدرالية. كما تم العثور على 380 شخصا مفقودا، من بينهم 89 طفلا ".

ويشار إلى أن "سفيرا" قد حاز بالفعل على جائزة "أمن النقل في روسيا - 2021".

وأضاف البيان : "أن الأعوام القادمة ستشهد تطبيق تكنولوجيا القياسات الحيوية على نطاق واسع في مجالات مختلفة. وستصبح تلك التكنولوجيا مع مرور الوقت أكثر دراية وفهما ، لذلك فإن المزيد والمزيد من الناس سيقيمون الراحة والسرعة والطرق العصرية للتعرف على الهوية.

المصدر: نوفوستي