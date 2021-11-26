هل تخلت سامسونغ عن أحد أشهر هواتفها؟!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج Galaxy Note التي تعتبر من بين أكثر الهواتف تكاملا من الناحية التقنية في العالم.

وتبعا لصحيفة ET News فإن "سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هواتف Galaxy Note ، وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين في الشركة التي لم تؤكد هذا الأمر، إلا أن الشركة لم تضع هذه الهواتف في خطتها الإنتاجية للعام القادم، كما أنها ستقوم بسحب هواتف Note التي لن تباع في المتاجر حول العالم".

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وتشير العديد من التحليلات إلى أن سامسونغ قد تتخلى عن الهواتف المذكورة كونها قد تشكل منافسة لهواتف Galaxy Z القابلة للطي والتي تسعى الشركة لأن تكون إحدى أهم منتجاتها الأساسية في سوق الإلكترونيات، فضلا عن أن هاتف Galaxy S22 Ultra المنتظر قد يصبح هو البديل من الناحية التقنية عن أجهزة Galaxy Note.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طرحت آخر جيل من هواتف Note صيف العام الماضي، وحتى اليوم باعت أكثر من 3 ملايين هاتف Galaxy Note 20.

المصدر: نوفوستي