 
مباشر

هل تخلت سامسونغ عن أحد أشهر هواتفها؟!

العالم الرقمي و Social media

هل تخلت سامسونغ عن أحد أشهر هواتفها؟!
Sputnik vladimer astapkovich
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtsd

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج Galaxy Note التي تعتبر من بين أكثر الهواتف تكاملا من الناحية التقنية في العالم.

وتبعا لصحيفة ET News فإن "سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هواتف Galaxy Note ، وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين في الشركة التي لم تؤكد هذا الأمر، إلا أن الشركة لم تضع هذه الهواتف في خطتها الإنتاجية للعام القادم، كما أنها ستقوم بسحب هواتف Note التي لن تباع في المتاجر حول العالم".

إقرأ المزيد
OnePlus تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد
OnePlus تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد

وتشير العديد من التحليلات إلى أن سامسونغ قد تتخلى عن الهواتف المذكورة كونها قد تشكل منافسة لهواتف Galaxy Z القابلة للطي والتي تسعى الشركة لأن تكون إحدى أهم منتجاتها الأساسية في سوق الإلكترونيات، فضلا عن أن هاتف Galaxy S22 Ultra المنتظر قد يصبح هو البديل من الناحية التقنية عن أجهزة Galaxy Note.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طرحت آخر جيل من هواتف Note صيف العام الماضي، وحتى اليوم باعت أكثر من 3 ملايين هاتف Galaxy Note 20.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا