"VK" الروسية تحصل على ميزات جديدة

أعلن مطورو شبكة " VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن تطبيقات الشبكة حصلت على ميزات جديدة لتسهيل التواصل بين المستخدمين.

وتبعا للمطورين فإن تطبيق "VK Calls" حصل على ميزة جديدة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو بين عدد غير محدود من المستخدمين، كما لم تعد توجد قيود في التطبيق على مدة المكالمة أو استعمال بعض الكاميرات والمايكروفونات الخارجية مع الأجهزة.

ويمكن لمنظم المكالمة الجماعية التحكم بإعدادات المكالمة لحجب المايكروفون عن بعض المستخدمين، أو تنظيم الدور ليكون المشتركون في الغرفة قادرين على الكلام بشكل متتابع.

ويرى الخبراء أن مثل هذه الميزة ستجذب أكبر عدد من المستخدمين للاعتماد على التطبيق في تنظيم اجتماعات الفيديو المخصصة للعمل، وخصوصا أن الكثيرين باتوا يعتمدون على تقنيات الفيديو في العامين الأخيرين لهذا الغرض.

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كما حصل تطبيق شبكة "VK" المخصص للحواسب وأجهزة أندرويد أيضا على قسم جديد لتنظيم المكالمات، وزوده الخبراء بميزات تساعد على تشكيل غرف محادثات جماعية، وإمكانية إرسال دعوات للمستخدمين للانضمام إلى هذه الغرف لعقد الاجتماعات في مواعيد منسقة مسبقا.

المصدر: 4pda