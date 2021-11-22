MediaTek تعلن عن أقوى معالجاتها للهواتف الذكية

كشفت شركة MediaTek عن معالجها الأحدث Dimensity 9000 الذي طورته ليضاهي أفضل المعالجات المخصصة للهواتف الرائدة الجديدة.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن المعالج الجديد الذي طور بتقنية 4 نانومترات قادر على منافسة أحدث المعالجات من شركتي كوالكوم وسامسونغ كما يضاهي بأدائه أداء معالجات A15 الحديثة من آبل، لذلك يتوقع أن يظهر في أفضل الهواتف التي ستطرح منذ بداية العام القادم.

ويحوي المعالج نواة Cortex-X2 يصل ترددها الأعظمي إلى 3.05 غيغاهيرتز، وثلاث أنوية Cortex-A710 بتردد 2.85 غيغاهيرتز، كما يضم 4 أنوية Cortex-A510 بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

وزود هذا المعالج بمعالج رسوميات مدمج Arm Mali-G710 بعشر أنوية، كما زود بتقنيات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن حصوله على تقنيات تمكنه من التعامل مع مستشعرات الكاميرات التي تصل دقتها إلى 320 ميغابيكسل.

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وحصل Dimensity 9000 أيضا على شريحة مودم مدمجة تمكنه من العمل مع أحدث شبكات 5G، والاتصال بشبكات Wi-Fi عالية السرعة من الجيل السادس.

المصدر: 3dnews