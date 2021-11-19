موتورولا تطرح ساعتها المميزة بأسعار منافسة

بدأت موتورولا باستقبال طلبات الشراء لساعتها الذكية الجديدة Moto Watch 100، والتي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا في سوق الإلكترونيات.

وتتميز الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بإطارات من المعدن المتين، وتأتي بأبعاد (42/46/11.9) ملم، ووزن 45.8 غ.

وحصلت على شاشة IPS بمقاس 1.3 بوصة، مجهزة بعدة طبقات لتعمل مع نظام توفير الطاقة، كما جهزت بمستعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الاكسجة في دم المستخدم، وأنظمة GPS و GLONASS و Beidu لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجهزتها موتورولا بنظام Moto OS الجديد كليا، وواجهات تشغيل مختلفة تلبي مختلف أذواق المستخدمين، وأنظمة لتتبع النشاط البدني ومعدلات نوم المستخدم، فضلا عن بطارية بسعة 355 ميلي أمبير يمكنها أن تعمل لمدة 14 يوما بالشحنة الواحدة في وضعية توفير الطاقة.

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وستطرح هذه الساعة في الأسواق العالمية بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري، وبسعر 99 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews