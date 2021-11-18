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ساعة ذكية تبرز بقوة في عالم الإلكترونيات

العالم الرقمي و Social media

ساعة ذكية تبرز بقوة في عالم الإلكترونيات
youtube/ Pricebaba.com
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أعلنت DIZO التابعة لـ Realme أن ساعتها الذكية الجديدة حققت مبيعات قياسية في بعض الأسواق العالمية.

وأشار القائمون على DIZO إلى أن ساعة DIZO Watch 2 وبعد طرحها في الهند حققت مبيعات ممتازة، إذ بيع منها نحو 100 ألف قطعة خلال 40 يوما من بدء المبيعات ، لتكون بذلك "المنتج الأسرع مبيعا في تاريخ الساعات الذكية" في الأسواق الهندية.

وتتميز الساعة المذكورة بمواصفات عملية وجيدة نسبة لسعرها، إذ حصلت على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (258/38.8/12.2) ملم، وزنه 52 غ، وجهزت بشاشة LCD بمقاس 1.69 بوصة، دقة عرضها (240/480) بيكسل، معدل سطوعها  318 شمعة/م تقريبا.

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وحصلت هذه الساعة على نظام مطور من أنظمة أندرويد، وجهزت بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، وبرمجيات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وبطارية بسعة 260 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 10 أيام تقريبا بالشحنة الواحدة، ويبلغ سعرها في الأسواق العالمية نحو 40 دولارا.

المصدر: 4pda

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