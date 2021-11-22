غوغل يحتفي بذكرى عيد الاستقلال اللبناني

احتفى محرك البحث "غوغل"، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ78 لعيد استقلال لبنان عن فرنسا في 1946.

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ووضع غوغل على صفحته الرئيسية صورة العلم اللبناني، الذي ينقل المتصفح عند النقر على إلى أهم الروابط المتعلقة بذكرى الاستقلال وتاريخ لبنان.

المصدر: RT