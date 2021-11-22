غوغل يحتفي بذكرى عيد الاستقلال اللبناني
Reuters Andres Martinez Casares
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احتفى محرك البحث "غوغل"، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ78 لعيد استقلال لبنان عن فرنسا في 1946.
ووضع غوغل على صفحته الرئيسية صورة العلم اللبناني، الذي ينقل المتصفح عند النقر على إلى أهم الروابط المتعلقة بذكرى الاستقلال وتاريخ لبنان.
المصدر: RT
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