غوغل تطلق تحديثا جديدا لهواتفها الذكية

أعلنت شركة غوغل تحديثا جديدا لبرمجيات هواتف Pixel العاملة بأنظمة أندرويد.

وأشارت غوغل إلى أن تحديث شهر نوفمبر حمل معه إصلاحات طفيفة للثغرات التي كانت تؤثر على عمل بعض هواتفها، ويعالج المشكلات التي اشتكى منها بعض مستخدمو هواتف Pixel 6 و6 Pro حول عمل ماسح بصمات الأصابع في أجهزتهم.

وأوضحت الشركة أن التحديث سيظهر في هواتفها الحديثة تلقائيا، ويستغرق تحميله في الهواتف ما بين 25 و50 دقيقة تبعا للبرمجيات الموجودة في الجهاز وسرعة شبكة الإنترنت المرتبط بها.

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وللتحقق من التحديث يجب على المستخدم اتباع بعض التعليمات، أولا التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف، ومن ثم قائمة النظام " System"، ومن بعدها خيار "تحديث النظام" System update، و منه إلى خيار "التحقق من التحديثات" Check for update، وأخيرا خيار "تحديث النظام".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض مستخدمي هواتف Pixel 6 الحديثة كانوا قد اشتكوا من بطء عمل ماسح بصمات الأصابع في أجهزتهم، ولم تعلن غوغل بشكل رسمي فيما إذا كانت تلك المشكلات مرتبطة ببرمجيات الهواتف أو أن سببها تقني.

المصدر: ixbit