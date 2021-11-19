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سامسونغ تستعد لإطلاق أكبر وأفضل حواسبها اللوحية

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تستعد لإطلاق أكبر وأفضل حواسبها اللوحية
youtube/ TT Technology
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نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن حاسب Galaxy Tab المنتظر أن تطرحه سامسونغ مطلع العام القادم ليكون أفضل حواسبها اللوحية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حاسب Galaxy Tab S8 Ultra سيأتي بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجا ج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (325.8/207.9/5.4) ملم.

وسيحصل هذا الحاسب على شاشة OLED بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (2960/1848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة أقلام سامسونغ الذكية.

وسيعمل هذا الحاسب بكفائة عالية جدا بفضل معالج Snapdragon 898 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و512 غيغابايت.

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كما جهزته سامسونغ بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة (8+5) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا، فضلا عن لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول.

وتزامنا مع إعلانها عن هذا الحاسب يفترض أن تكشف سامسونغ عن حاسبين آخرين من فئة Galaxy، وعن هاتف S22 المنتظر.

المصدر: 3dnews

 

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