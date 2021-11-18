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مايكروسوفت تعلن عن أحد أصغر الحواسب بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تعلن عن أحد أصغر الحواسب بمواصفات مميزة
youtube/Lon.TV
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كشفت مايكروسوفت مؤخرا عن حاسبها الجديد الذي طورته ليكون أحد أصغر الحواسب في العالم.

ويأتي حاسب ECS Liva Mini Box QC710 بهيكل مربع الشكل صغير الحجم، يزن نحو 200 غ فقط، ما يسهل عملية حمله ونقله في الجيب أو في أي حقيبة صغيرة.

وصمم هذا الحاسب ليتم وصله بلوحات مفاتيح وشاشات خارجية، وجهز بعدة أنواع من المنافذ منها منفذ SB 2.0 Type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ ، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

مايكروسوفت تعلن عن أحد أصغر الحواسب بمواصفات مميزة
youtube/REC Anything

ويتمتع الجهاز بأداء جيد بفضل معالج Snapdragon 7c Compute SC7180 من إنتاج كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بمروحة صغيرة خاصة تمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.

ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق قبل نهاية العام الجاري وبسعر منافس يبلغ 219 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda

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