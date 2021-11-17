OnePlus تتحضر لإطلاق هاتف مميز لشبكات 5G
كشفت OnePlus عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أكثر الأجهزة المنافسة القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة.
وسيأتي هاتف OnePlus Nord N20 5G المنتظر بهيكل مصنوع من المعدن والزجاح المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159.8/73.1/9) ملم، وزنه 200 غ تقريبا.
أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.
OnePlus Nord N10 5G & Nord N100 Launching Soon in India🇮🇳👇— Techy Preacher 👨💻 (@TechyPreacher) April 30, 2021
6.49-inches display
3.5mm audio jack
Side-Mounted FPS
Android 11#OnePlusNordN10#OnePlusNordN100#OnePlus#OnePlus9Pro#OnePlus9Series5G#OnePlusNordN20#oneplusnord#snapdragon#oneplusnordn10#oneplusnordn105ghttps://t.co/LY8edNpfa5pic.twitter.com/z5ECxgvgCG
وسيعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وسيحصل أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.
وستزوده OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.
المصدر: ixbit
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