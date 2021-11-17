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OnePlus تتحضر لإطلاق هاتف مميز لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

OnePlus تتحضر لإطلاق هاتف مميز لشبكات 5G
youtube/ Science and Knowledge
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كشفت OnePlus عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أكثر الأجهزة المنافسة القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة.

وسيأتي هاتف OnePlus Nord N20 5G المنتظر بهيكل مصنوع من المعدن والزجاح المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159.8/73.1/9) ملم، وزنه 200 غ تقريبا.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وسيحصل أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

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وستزوده OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit

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