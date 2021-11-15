Oppo تطرح منافسا جديدا لهواتف سامسونغ

أعلنت Oppo مؤخرا عن هاتفها الجديد A55 الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة، ويكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.7/8.4) ملم، وزنه 193 غ، ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.51 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 550 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومعالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وجهزته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 4pda