سامسونغ تعلن عن هاتف رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G

كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد A 13-5G الذي سيطرح بسعر منافس جدا مقارنة بالأجهزة الذكية الحديثة التي تعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل من المعدن والبلاستيك، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش ومجهز بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج MediaTek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستزوده سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن بقدرة 25 واطا.

ومن المفترض أن يظهر الهاتف في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، ويباع بأسعار تبدا من 175 دولار.

المصدر: ixbit