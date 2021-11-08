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غوغل تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي

العالم الرقمي و Social media

غوغل تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي
youtube/XEETECHCARE
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تفيد بأن غوغل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي لتنافس به الأجهزة الشبيهة من سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل ستطلق العام القادم هاتفا قابلا للطي شبيها، من حيث التصميم، بهواتف Galaxy Z Fold ، لكنه سيحصل على أحدث برمجيات أندرويد التي جهزت بها أجهزة Pixel 6 الجديدة.

وسيزود الهاتف على الأغلب بشاشة أساسية مرنة مقاسها أكبر من 7 بوصات، وشاشة خارجية عالية الدقة يمكن اعتمادها كشاشة للتحكم بالتطبيقات أو إجراء المكالمات الهاتفية، أو قراءة الرسائل والإشعارات.

أما كاميرات هذا الهاتف فقد تختلف عن كاميرات Pixel 6، وقد لا تحوي مستشعرات بدقة 50 ميغابيكسل، والهدف من ذلك هو التقليل من سماكة الجهاز كون هيكله القابل للطي سيكون اسمك بطبيعة الحال من هياكل الهواتف الذكية التقليدية.

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ومن المرجح أن يحصل الجهاز على كاميرا أساسية فيها مستشعر IMX363 بدقة 12.2 ميغابيكسل، ومجهزة بعدسة للتصوير الفائق العرض تعمل مع مستشعر IMX386 بدقة 12.2 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فستكون ثنائية العدسة مجهزة بمستشعرات IMX355 بدقة 8 ميغابيكسل.

وسيجهز هذا الهاتف تبعا للتسريبات ببرمجيات خاصة لتطبيق Google Camera، ستستخدم فيما بعد مع هواتف Pixel المستقبلية لمنحها قدرات تصوير خاصة.

المصدر: 3dnews

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