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Clubhouse يدعم لغات جديدة

العالم الرقمي و Social media

Clubhouse يدعم لغات جديدة
youtube/legion-media.ru
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أعلن القائمون على تطبيق Clubhouse أن التطبيق بات يدعم عددا إضافيا من اللغات لتسهيل تواصل المستخدمين حول العالم.

وجاء في تدوينة نشرتها صفحة تابعة لـ Clubhouse على الإنترنت "منذ دخول تطبيقنا App Store رأينا الملايين من الناس باتوا يعتمدونه للتواصل والتعارف والدردشة، ولقد أدهشنا أن ملايين الناس استعملوا تطبيقا للتواصل كان يدعم اللغة الإنكليزية فقط حينها.. يسعدنا أن نقول اليوم أن التطبيق يتغيّر اليوم ويدعم عدة لغات إضافية".

وتبعا للقائمين على Clubhouse فإن التطبيق عبر أجهزة أندرويد حاليا بات يدعم 13 لغة إضافية هي: الفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكانادا والكورية والمالايالامية والبرتغالية (البرازيلية) والإسبانية والتاميلية والتيلوجو، وسيتوفر دعم هذه اللغات قريبا عبر التطبيق المخصص لأجهزة iOS، كما ستضاف إلى هذه اللغات لغات أخرى لتسهيل التواصل في مناطق جديدة حول العالم.

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وتجدر الإشارة إلى أن Clubhouse بدأ بالانشار بشكل واسع في فترات الحظر التي رافقت انتشار الجائحة في العامين الأخيرين، وأصبح من أكثر تطبيقات التواصل تحميلا عبر متاجر تحميل التطبيقات الإلكترونية.

المصدر: ixbit

 

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