بوادر أزمة بين "أبل" و"فيسبوك" بسبب عاملات خدمة في الكويت ودول أخرى

كشفت تسريبات حديثة عن أن ملف انتهاكات حقوق عاملات خدمة منزلية في الكويت ودول خليجية وعربية أخرى، مثل بوادر أزمة بين شركتي "أبل" و"فيسبوك" الأميركيتين قبل نحو سنتين.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" التي نشرت التسريبات إلى أن "الأزمة التي وصلت آنذاك إلى قيام الأولى بتوجيه تهديد إلى الثانية بحذف تطبيقيها (فيسبوك) و(إنستغرام) من متجر (أبل) الإلكتروني العالمي المعروف بـ(آب ستور)".

والتسريبات عبارة عن وثائق داخلية خاصة بـ"فيسبوك"، وهي الوثائق التي كشفت عن أن "الشركة أقرت في العام 2019، بأنها مقصرة في تفعيل إجراءات المكافحة المناسبة ضد ممارسات الإساءة ضد عاملات خدمة منزليات من الفلبين اشتكين عبر منصتي التواصل الاجتماعي من تعرضهن لتلك الممارسات على أيدي مخدوميهن".

وكشفت التسريبات أيضا، عن أن "ذلك الإقرار الداخلي من جانب فيسبوك كان في العام 2019، بعد أن هددتها شركة أبل بأنها ستقوم بحذف التطبيقين الشهيرين عالميا من متجرها بسبب مخاوفها وقلقها من استخدامهما كقناتين لبيع وشراء عاملات الخدمة في دول غرب آسيوية".

وذكرت الوكالة، أن "التسريبات اشتملت على عدد من الدول الخليجية والشرق أوسطية مع الاستشهاد بحالات اتجار بالبشر وانتهاكات حصلت ضد عاملات خدمة منزلية فيلبينيات في الكويت".

من جهتها، تعهدت "فيسبوك" علنا آنذاك، بأنها ستتخذ إجراءات لمكافحة تلك الممارسات عبر منصاتها. ورجح خبراء، بعودة الأزمة بين عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين، عقب تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى في شركة "آبل"، أشاروا فيها إلى أن "فيسبوك لم تنفذ تعهدها بدرجة كافية حتى الآن".

المصدر: "الراي الكويتية"