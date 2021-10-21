Redmi تطلق منافسا جديدا لساعات آبل الذكية

بدأت Redmi بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا بارزا لساعات Apple Watch.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة التي ستحمل اسم Redmi Watch 2 ستأتي بتصميم شبيه بساعات آبل، لكن حوافها ستخلو من الأزرار الدائرية، كما سيكون هيكلها مقاوما للماء والغبار.

والشيء المميز في Watch 2 هو أنها ستكون أول ساعة ذكية مجهزة بمعالجات Qualcomm Wear 5100 الحديثة، ما يعني أنها ستتمتع بأداء عال في معالجة البيانات، وستتعامل مع أحدث التطبيقات وشبكات الإنترنت اللاسلكية.

#RedmiWatch2 First Look & Images revealed !

Arriving on 28th October in China :)



Bigger Display

Smaller Bezels



3 Colors - Black, Blue, Pale Yellow



Retweet 👍#RedmiNote11Seriespic.twitter.com/9Mu1QdBHsu — ANUJ ATRI 🇮🇳 (@techworld005) October 21, 2021

وتشير الإعلانات الترويجية إلى أن الساعة ستحصل على شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.6 بوصة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

youtube/Andro News 2

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وكما في ساعات Redmi Watch السابقة من المفترض أن تحصل الساعة الجديدة على حساسات لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، ومن المتوقع أن تطرح بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأزرق.

المصدر: ixbit