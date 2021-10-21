Amazon تعلن عن جهازها الأحدث لمحبي مشاهدة الأفلام

كشفت شركة Amazon عن أحدث جهاز طورته لمحبي مشاهدة الأفلام والفيديوهات عبر أجهزة التلفاز.

ويأتي جهاز Fire TV Stick 4K Max الجديد على شكل مستطيل صغير الحجم يمكن وصله مباشرة مع التلفاز عبر منفذ HDMI، أو من خلال كابل يمكن وصله بهذا النوع من الأجهزة.

ويعمل هذا الجهاز بشكل أفضل من أجهزة أمازون السابقة من نفس الفئة بفضل وحدة معالجة رسومية ومعالج رسوميات متطور وذواكر وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت.

ويوفر Stick 4K Max ميزات البث المباشر من الكاميرات المنزلية عبر تقنية "صورة داخل صور"، كما يمكنه الاتصال والعمل بشكل سريع مع شبكات Wi-Fi 6 الحديثة، فضلا عن أنه يدعم البث بجودة 4K ويدعم أيضًا تقنيات Dolby Vision و HDR و +HDR10 و تقنيات الصوت المحيطي.

أما جهاز التحكم عن بعد الخاص به فحصل على ميزة دعم المساعد الصوتي، وأزرار خاصة لتطبيقات البث الشهيرة مثل Netflix و Prime Video وغيرها، كما يسهل الوصول إلى يوتيوب وعدة مواقع كبيرة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام.

المصدر: 3dnews