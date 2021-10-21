مختبر "كاسبيرسكي" يكشف عن منظومة جديدة لمكافحة الدرونات

ابتكر "مختبر كاسبيرسكي"، بصفته شركة روسية رائدة في مجال الأمن الكمبيوتري، منظومة Kaspersky Antidrone لاكتشاف الدرونات والتعرف عليها.

إقرأ المزيد

وقال مصمم المنظومة، فلاديمير توروف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش معرض"إنتروبوليتكس – 2021" لتقنيات الأمن قال: "إن المنظومة تتضمن رادارات لاكتشاف الدرونات وأجهزة الكشف اللاسلكي والتعرف البصري التي تستخدم شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية. وأضاف أن المنظومة الذكية يمكن أن تتضمن كذلك أجهزة لتحييد الدرونات وإسكاتها.

وقال المصمم إن مبيعات المنظومة، بصفتها أجهزة تنتج على دفعات، قد انطلقت. وتتلقى الشركة طلبات بشرائها من المطارات والشركات التي تتولى تنظيم فعاليات جماعية كبرى.

جدير بالذكر أن رئيس شركة "مختبر كاسبيرسكي" يفغيني كاسبيرسكي كان قد أعلن عام 2020 أن شركته تعمل على تصميم منظومة "أنتيدرون" التي تسمح باكتشاف الدرونات المقتربة من أية منشأة.

المصدر: لايف