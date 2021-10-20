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موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها

العالم الرقمي و Social media

موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها
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تعتزم شركة فيسبوك، تغيير اسمها إلى اسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع "ذا فيرج" إن مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع أن تغيير التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل انستغرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

من جهتها قالت فيسبوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات.

المضدر: رويترز، ذا فيرج

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