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بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق "إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق
Reuters
تطبيق "إنستغرام"
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أفادت وسائل إعلام يوم الثلاثاء بوجود العديد من البلاغات عن أعطال في عمل تطبيق "إنستغرام" حول العالم.

من جهته قال موقع "داون ديتكتور" أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن مواجهة مشاكل في الوصول إلى خدمات التطبيق.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من عطل كبير ضرب شركة "فيسبوك" بمنصاتها الثلاث "فيسبوك" و"واتس آب" و"ماسنجر".

وكانت شركة "فيسبوك" قد قدمت اعتذارا بعدها للمستخدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تطبيقاتها، وأكدت أن حسابات المستخدمين لم تصب بأي أضرار أو عمليات اختراق نتيجة العطل.

وخلال الساعات التي تعطل فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"فيسبوك" هوت أسهم الشركة وخسر مارك زوكربيرغ مؤسس نحو 7 مليارات دولار.

المصدر: RT

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