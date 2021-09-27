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إتش بي تكشف عن حاسب مكتبي بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

إتش بي تكشف عن حاسب مكتبي بمواصفات مميزة
Globallookpress
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كشفت شركة إتش بي الأمريكية عن مواصفات جهازها الأحدث من فئة Envy All-in-One الذي طور ليكون من بين أفضل الحواسب المكتبية.

وحصل الجهاز الجديد على شاشة IPS بمقاس 34 بوصة، بدقة 5K (5120/2160 بيكسل)، أبعادها "21:9"، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء المميز له معالج Intel Core-i9 من الجيل الحادي عشر، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3080 Max Q، وذواكر تخزين داخلية NVMe بسعة 512 غيغابايت.

إتش بي تكشف عن حاسب مكتبي بمواصفات مميزة
youtube/REC Anything

كما جهزت إتش بي هذا الحاسب بقاعدة حاملة للشاشة مزودة بتقنية الشحن اللاسلكي للهواتف، ومكبرات صوت ممتازة من نوع  B&O، فضلا عن منافذ Thunderbolt 4/USB4 Type-C تؤمن سرعة نقل للبيانات تصل إلى 40 غيغابايت في الثانية، فضلا عن منافذ HDMI لتوصيله بالشاشات والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

إتش بي تكشف عن حاسب مكتبي بمواصفات مميزة
youtube/REC Anything
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المصدر: 3dnews

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