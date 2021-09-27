إتش بي تكشف عن حاسب مكتبي بمواصفات مميزة

كشفت شركة إتش بي الأمريكية عن مواصفات جهازها الأحدث من فئة Envy All-in-One الذي طور ليكون من بين أفضل الحواسب المكتبية.

وحصل الجهاز الجديد على شاشة IPS بمقاس 34 بوصة، بدقة 5K (5120/2160 بيكسل)، أبعادها "21:9"، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء المميز له معالج Intel Core-i9 من الجيل الحادي عشر، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3080 Max Q، وذواكر تخزين داخلية NVMe بسعة 512 غيغابايت.

youtube/REC Anything

كما جهزت إتش بي هذا الحاسب بقاعدة حاملة للشاشة مزودة بتقنية الشحن اللاسلكي للهواتف، ومكبرات صوت ممتازة من نوع B&O، فضلا عن منافذ Thunderbolt 4/USB4 Type-C تؤمن سرعة نقل للبيانات تصل إلى 40 غيغابايت في الثانية، فضلا عن منافذ HDMI لتوصيله بالشاشات والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

youtube/REC Anything

إقرأ المزيد

وجهز الحاسب على كاميرا ويب منفصلة بدقة 16 ميغابيكسل، يمكن تثبيتها مغناطيسيا على مناطق مختلفة من الشاشة لتتناسب مع وضعية المستخدم أثناء مكالمات الفيديو.

المصدر: 3dnews