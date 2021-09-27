ما المميز في كاميرات هاتف iPhone 13 Pro Max الجديد؟

تتميز هواتف آيفون Pro Max بشكل عام بقدرات عالية على التصوير، لكن كاميرات الهاتف الأحدث من هذه الفئة حصلت على إمكانيات مميزة بفضل مستشعرات سوني المتطورة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن العدسة الأساسية كاميرا هاتف iPhone 13 Pro Max جاءت بفتحة بمقاس F/1,5، وحصلت على مستشعر Sony IMX703 البصري المتطور من إنتاج شركة سوني.

أما عدسة التصوير الفائق العرض في كاميرا الهاتف المذكور فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، وبفتحة F/1,8، ومعدل طول بؤري 13 ملم، ونظام ضبط تلقائي للصورة، وجهزت بمستشعر Sony IMX772 الحديث.

كما حصلت عدسة التقريب في الكاميرا على معدل طول بؤري يعادل 77 ملم، ومستشعر Sony IMX713 البصري من سوني، أما الكاميرا الأمامية فدعمت بمستشعر Sony IMX514.

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وحصلت الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف بشكل عام على قدرات مميزة للتصوير الثلاثي الأبعاد والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل مستشعر ToF من نوع Sony IMX590.

المصدر: xbit