إصدار iOS 15 الجديد مع مجموعة من التعديلات المميزة.. تعرّف عليها!

أصدرت آبل تحديث برنامجها الجديد، iOS 15، مع مجموعة كبيرة من التعديلات على الخرائط وSafari وFaceTime وغيرها الكثير.

ويتضمن التحديث الجديد، الذي كشف عنه في يونيو، القدرة على استخدام FaceTime مع أجهزة "أندرويد" وأداة Live Text جديدة يمكنها التعرف على الكتابة اليدوية من الصور.

وتتمتع الإشعارات أيضا بمظهر جديد، بما في ذلك صور جهات الاتصال وأيقونات التطبيقات الأكبر حجما لتسهيل التعرف عليها.

ويأتي إصدار iOS 15، وكذلك iPadOS 15 وWatchOS 8 للأجهزة اللوحية والساعات الذكية، قبل إطلاق آيفون 13 يوم الجمعة المقبل.

😃 Updates to FaceTime

🧘 Focus

👗 Outfits for Memoji



Look for the iOS 15 and iPadOS 15 update in Settings to get these features. Check out our video on YouTube to learn how: https://t.co/TIFC9A4Kr0pic.twitter.com/UxwutSLwuE — Apple Support (@AppleSupport) September 20, 2021

وكُشف عن أحدث هاتف رائد من آبل، من قبل عملاق التكنولوجيا الأسبوع الماضي.

وبدلا من أن يقتصر على الجهاز الجديد، يعمل iOS 15 على جميع هواتف آبل، ابتداء من آيفون 6S لعام 2015 والإصدارات الأحدث.

ويمكن لمستخدمي آيفون تثبيت التحديث من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات على أجهزتهم، قبل النقر على "عام" ثم تحديث البرنامج.

وإليكم نظرة على بعض التحديثات الأكثر إثارة التي تأتي مع نظام التشغيل الجديد.

FaceTime, now with more faces. 🤩



In iOS 15 and iPadOS 15, you can send a FaceTime link that people can join from a compatible web browser on an Android or Windows device. Here’s how: https://t.co/CzJSb2qu6Rpic.twitter.com/0087KB4T9b — Apple Support (@AppleSupport) September 20, 2021

- FaceTime

يعمل نظام iOS 15 على تجديد FaceTime بميزات جديدة تهدف إلى ربط المستخدمين بشكل أفضل.

وتشمل التحسينات الصوت ثلاثي الأبعاد، ووضع عمودي يطمس الخلفيات لجعل المكالمة أكثر بروزا وعرض الشبكة، والذي يُظهر الأشخاص على مكالمات FaceTime في مربعات من الحجم نفسه.

ويمكن للمستخدمين أيضا مشاهدة الأفلام والموسيقى نفسها، والاستماع إليها مع الأصدقاء من خلال تحديث جديد يسمى SharePlay، الذي يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالفيلم أو الموسيقى نفسها، باستخدام "آيفون" أو "آيباد" فقط عبر FaceTime.

وتقول آبل: "حافظ على استمرار محادثات FaceTime أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام، أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاركة شاشتك مع SharePlay. إنها طريقة جديدة تماما لخوض تجارب مع العائلة والأصدقاء، بغض النظر عن المسافة".

Want to update your iPhone and iPad? Here’s what you need to get iOS 15 and iPadOS 15.



Check out this 🧵 for more. pic.twitter.com/10na1yyiyV — Apple Support (@AppleSupport) September 20, 2021

ومع نظام التشغيل iOS 15، يتم دعم FaceTime أيضا على أجهزة "ويندوز" و"أندرويد" من خلال متصفح، لتكون المرة الأولى التي يتوفر فيها نظام مكالمات الفيديو الخاص بشركة آبل على منصات أخرى.

وبعبارة أخرى، يمكن لمستخدمي FaceTime الذين لديهم جهاز "آيفون"، إرسال رابط للأصدقاء والعائلة للتواصل على FaceTime حتى لو كانوا يستخدمون "ويندوز" أو "أندرويد".

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- Live Text (نص مباشر)

تتميز بأنها قادرة على تحديد ومسح النص الذي التُقط في الصور. ويتيح ذلك للمستخدمين تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى رسائل بريد إلكتروني، على سبيل المثال، بالإضافة إلى نسخ النص والبحث عنه عبر الإنترنت.

وتقول آبل إن الميزة ممكّنة باستخدام "الشبكات العصبية العميقة" و"الذكاء على الجهاز". كما أصبح النص الآن تفاعليا تماما في جميع صورك، لذا يمكنك استخدام وظائف مثل النسخ واللصق والبحث والترجمة.

- Focus (التركيز)

قامت آبل أيضا بتجهيز iOS 15 بميزة جديدة تسمى Focus، والتي تخفي التطبيقات التي عادة ما تشتت انتباه المستخدمين.

ويتيح "التركيز" للمستخدمين تحديد كيفية ظهور الإشعارات على أجهزتهم وتصفية الإشعارات تلقائيا بناء على ما يفعلونه.

ويتضمن ذلك توقيت ظهور إشعارات معينة، مثل تأجيلها أثناء العمل أو السماح بظهورها أثناء المشي.

وتصف آبل فئة "التركيز" الفردية كفئة يمكن للمستخدمين اختيار تلقي إشعارات بشأنها. وإذا اختاروا "التركيز" على "اللياقة"، على سبيل المثال، فسيتلقون تحديثات من تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم.

- الخرائط

يبدو أن آبل تأمل أيضا في استعادة بعض مستخدمي "آيفون"، الذين بدأوا في استخدام خرائط غوغل.

وتتضمن خرائط آبل التي حُدّثت لنظام iOS 15 ما تسميه "تفاصيل جديدة مذهلة" للطرق والأحياء والأشجار والمباني وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تساعد خريطة القيادة المخصصة الجديدة المستخدمين على رؤية الأحداث الحالية وظروف المرور في لمحة.

وأخيرا، يمكن عرض الاتجاهات خطوة بخطوة في الواقع المعزز.

- Safari

تتضمن تجربة Safari المعاد تصميمها شريط علامات تبويب جديد في الجزء السفلي من الشاشة يتيح للمستخدمين التبديل بين الصفحات.

ويعرض الشريط الأفقي الطويل اسم صفحة الويب التي يتواجد فيها المستخدم حاليا.

وتقول آبل: "يمكن الوصول إليها بسهولة من الجزء السفلي، لذا يمكنك التنقل بين علامات التبويب بإبهامك فقط".

وتتيح إعادة تصميم Safari أيضا لمستخدمي "آيفون" البحث في الويب باستخدام أصواتهم فقط.

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وتضيف آبل: "يعد البحث الصوتي في Safari طريقة مريحة للغاية للبحث في الويب بدون استخدام اليدين. ما عليك سوى النقر على الميكروفون في شريط علامات التبويب والتحدث".

- الرسائل

يتضمن iOS 15 أيضا إعادة تصميم الرسائل التي تحول صور الرسائل إلى معارض.

وهذا يعني أن الروابط والصور والمحتويات الأخرى المشتركة في تطبيق المراسلة واردة في قسم جديد يسمى "مشترك معك".

وتقول آبل: "تظهر الصور المتعددة في الرسائل الآن كصورة مجمعة أو كومة أنيقة من الصور يمكنك التمرير خلالها".

وقامت آبل أيضا بمعاينة أنظمة التشغيل لأجهزتها الأخرى بما في ذلك iPadOS 15، الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال تجديد ميزات Split View وSlide Over.

ويوفر watchOS 8 المزيد من الميزات للبقاء بحيوية جيدة ونشاط واتصال، إلى جانب تطبيقات جديدة لمساعدتك على التنفس بشكل أسهل قليلا.

وتحصل AirPods من آبل أيضا على تحسينات مع نظام التشغيل iOS 15 الجديد، والذي سيعزز أصوات الأشخاص الذين يتحدثون إليك، ويحسن دعم Find My ونطاق محسّن من الإشعارات.

وأعطت آبل المستخدمين لأول مرة نظرة أولى على نظام التشغيل iOS 15 الجديد، في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) الذي عقده العملاق التكنولوجي في 7 يونيو.

المصدر: ديلي ميل