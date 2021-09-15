الكشف عن ساعة آبل الجديدة بشاشة أكبر وميزات مثيرة للاهتمام!

طرحت شركة آبل ساعتها الذكية الجديدة، Series 7، لأول مرة خلال حدث المنتج السنوي يوم الثلاثاء، والذي أقيم عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الساعة مليئة بالميزات الجديدة، إلا أنها تتمتع بمظهر جديد مع حدود ضيقة حول الشاشة تسمح بعرض شبه كامل - ما يجعلها أكبر بنسبة 20% من Series 6.

ويتباهى عملاق التكنولوجيا بأنها "أكثر ساعات آبل متانة على الإطلاق، مع بلورة أمامية أقوى وأكثر مقاومة للتصدع".

وتعد Series 7 أيضا أول سلسلة تتضمن شهادة IP6X لمقاومة الغبار والحفاظ على تصنيف مقاومة الماء WR50.

وتبدأ Series 7 بسعر 399 دولارا، وستكون متاحة في وقت ما هذا الخريف، وفقا لشركة آبل.

Introducing iPhone 13 and iPhone 13 Pro, all-new iPad mini, Apple Watch Series 7, and so much more! Check out the highlights from today’s #AppleEvent. pic.twitter.com/2Vas3M4NB4 — Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021

وقال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل، في بيان: "تقدم Series 7 تحسينات كبيرة - من أكبر شاشة لدينا وأكثرها تقدما، إلى المتانة المحسّنة والشحن الأسرع - ما يجعلها أفضل ساعة ذكية في العالم بأكثر من أي وقت مضى. وتقدم ساعة آبل، المدعومة بنظام watchOS 8، إمكانات جديدة مفيدة لمساعدة العملاء على البقاء على اتصال وتتبع النشاط والتدريبات وفهم صحتهم وعافيتهم بشكل أفضل".

إقرأ المزيد

وحدّثت آبل شاشة Always-On Retina لتوفير سطوع أكبر بنسبة تصل إلى 70% من Series 6، ما يجعل من السهل رؤية وجه الساعة دون الحاجة إلى رفع المعصم أو تفعيل الشاشة، وفقا للشركة.

ونظرا للشاشة الأكبر حجما، يمكن للمستخدمين الآن تجربة لوحة مفاتيح QWERTY الجديدة، التي يمكن النقر عليها أو تمريرها باستخدام QuickPath.

وتتميز Series 7 بكريستال أمامي مُعاد تصميمه بهندسة أقوى وأكثر قوة وسمكا بنسبة تزيد عن 50٪ من Series 6، ما يجعلها أكثر مقاومة للتشقق دون المساومة على الوضوح البصري.

ويبدو أن عمر البطارية الأطول هو موضوع منتجات آبل الجديدة هذا العام. وسيحصل المستخدمون على 18 ساعة من عمر البطارية من شحنة واحدة ويعمل الجهاز بنسبة 33٪ أسرع من سابقه.

وتكشف مجموعة Series 7 عن خمسة ألوان جديدة تماما لهيكل الألومنيوم، بما في ذلك الأخضر والأزرق الجديد.

المصدر: ديلي ميل