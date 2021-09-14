iPad mini .. "آبل" تكشف عن أحدث أجهزتها الإلكترونية (صور)

كشفت شركة "آبل" عن أحدث أجهزتها الإلكترونية وهو iPad mini، مشيرة إلى أنه أسرع من كل المنافسين في السوق بمعالج A15، ودعم شبكة 5G وسيتوفر في المتاجر اعتبارا من الـ24 من سبتمبر.

وقالت الشركة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إن هذا الجهاز يتمتع بشاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصة بأربعة ألوان، كما يتميز بشريحة A15 Bionic ويوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالجيل السابق، مما يجعله الجهاز الأكثر قدرة على الإطلاق.

الصورة من موقع apple

وذكرت منفذ USB-C الجديد يتيح اتصالا أسرع وتوفر النماذج الخلوية المزودة بتقنية 5G تدفقات عمل متنقلة أكثر مرونة. كما تتيح الكاميرات المتقدمة الجديدة وCenter Stage ودعم Apple Pencil (الجيل الثاني) طرقا جديدة للمستخدمين لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتدوين أفكارهم مع "إظهار إبداعهم".

على أن يتوفر iPad mini الجديد للطلب ابتداء من اليوم، وسيتوفر في المتاجر ابتداء من الجمعة 24 سبتمبر.

الصورة من موقع apple

وذكرت أن طرازات Wi-Fi من iPad mini تتوفر بسعر يبدأ من 499 دولارا في الولايات المتحدة، أما طراز Wi-Fi + Cellular فيبدأ من 649 دولارا، ويأتي iPad mini الجديد، بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت.

الصورة من موقع apple

المصدر: موقع apple