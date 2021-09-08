"ياندكس" تتعرض لأقوى هجوم سيبراني

تعرضت شركة "ياندكس" الروسية يومي العطلة الأسبوعية الماضية لهجوم DoS المتوزع غير المسبوق.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لصحيفة "فيدوموستي" الروسية. وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر لها في "ياندكس" إن الشركة وخدمة Cloudflare المتعاونة معها سجلتا طابعا قياسيا للهجوم السيبراني وأضافت أن الهجوم الذي يعتبر الأكبر في تاريخ "ياندكس" يستمر في الأسبوع الجاري.

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وقال الناطق:" إننا نجري التحقيق مع المقاولين، والمقصود بالأمر هي مخاطر على مستوى سائر روسيا. وأوضح الناطق رسميا أن الشركة صدت الهجوم الذي لم يؤثر على عمل مخادمها وعلى بيانات المستخدمين. فيما لم يذكر الناطق ما إذا كانت الشركة قد راجعت وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الفدرالي أم لا.

فيما لم ترد معلومات عن تعطل فروع "ياندكس" يومي العطلة الأسبوعية عن العمل.

مع ذلك فإن المستخدمين أبلغوا الشركة الجمعة 3 سبتمبر عن مشاكل متعلقة بدخول شبكة التواصل الاجتماعي VK ( فكونتاكتي) الروسية. وكانت مواقع المحاكم الاقتصادية وشركة "برافوسودي" الروسية غير متاحة.

المصدر: فيدوموستي