شركة Honor ستطلق هاتفا ذكيا بشاشة عملاقة

تستعد شركة Honor الصينية لإطلاق هاتف ذكي جديد بشاشة عملاقة قطرها 7.2 بوصة.

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ويشير موقع Weibo الصيني إلى أن الهاتف الذكي الجديد Honor X20 Max سيكون قمة سلسلة هواتف X20، حيث سيكون قطر شاشته أكبر من قطر شاشة الهاتف الذكي X10 Max ويبلغ 7.2 بوصة. وسوف تستخدم في الهاتف الجديد شاشة من نوع RGBW التي معدل تحديث الصورة فيها 120 هرتزا.

ويستخدم في الهاتف الجديد 6 معالج نانومتري Dimensity 1100 مع دعم 5G. وبطارية سعتها 6000 ملي أمبير في الساعة.

ومن المحتمل عرض الهاتف الجديد Honor X20 Max قريبا، دون أن يحدد سعره. مع العلم أن الهاتف الذكي Honor X10 Max لم بصدّر خارج حدود الصين.

المصدر: نوفوستي