بشاشتين وقلم ذكي.. إطلاق Galaxy Z Fold 3 الجديد من سامسونغ

تستعد سامسونغ لطرح هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي الذي حمل معه العديد من الميزات التي لم تكن موجودة في أجهزة Z Fold السابقة.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IPX8، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم في حال كان مفتوحا على مصراعيه، ووزنه 271 غ.

ويضم الهاتف شاشتين، شاشة Foldable Dynamic AMOLED 2X أساسية بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2268/832) بوصة.

وأكثر ما يميز هذا الهاتف عن أجهزة Z Fold السابقة هو أنه يدعم قلما ذكيا للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض الميزات والتطبيقات عن بعد كما في هواتف NOTE من سامسونغ.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm ،Snapdragon 888 5Gومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

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وجهزته سامسونغ بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: 3dnews