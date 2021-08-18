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Realme تدخل عالم الحواسب المحمولة بجهاز مميّز

العالم الرقمي و Social media

Realme تدخل عالم الحواسب المحمولة بجهاز مميّز
youtube/Nerd Reviews ID
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قررت Realme توسيع نشاطاتها في عالم إنتاج الإلكترونيات، وكشفت عن حاسب محمول مجهز بتقنيات ومواصفات مميزة.

ويأتي حاسب Realme Book بهيكل أنيق وخفيف الوزن مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، مجهز بشاشة  IPS بمقاس 14 بوصة، أبعادها "3:2"، دقة عرضها (2160/1440) بيكسل، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصلت نماذج هذا الهاتف على معالجات Core i3 و Core i5 من الجيل 11 من Intel’s، ومعالجات رسوميات Iris XE، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

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وحصل هذا الحاسب على منافذ Type-C USB 3، ومنافذ Type-C USB 4، ومنافذ Type-A USB 3، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومكبرات Harman Kardon توزع الأصوات بصورة ممتازة.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 قابل للتحديث لـ Windows 11، كما جهز ببرمجيات متطورة تسهل له تبادل البيانات مع الهواتف والأجهزة المحمولة بسرعة وسلاسة، فضلا عن أن شرائح الموديم الموجودة فيه قادرة على العمل بسرعة مع أحدث شبكات Wi-Fi.

المصدر: 4pda

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