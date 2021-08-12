ما المميز في ساعات Galaxy Watch4 الجديدة من سامسونغ؟

تزامنا مع إعلانها عن عدة أجهزة ذكية كشفت سامسونغ عن مواصفات ساعاتها الجديدة من فئة Galaxy Watch4.

وتطرح سامسونغ هذه الساعات بعدة نماذج، نموذجان من الفئة العادية، ونموذجان من الفئة الكلاسيكية، وتختلف هذه النماذج من حيث الحجم والمظهر الخارجي.

ويأتي النموذج الأكبر من هذه الساعات بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، بأبعاد (44.4/43.3/9.8) ملم، وزنه 25.9 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (450/450) بيكسل، ومحمية بطبقة من زجاج +Corning Gorilla Glass DX المقاوم للصدمات والخدوش.

وتتميز جميع نماذج Galaxy Watch4 بتقنية eSIM التي تمكنها من إجراء المكالمات عبر الشبكات الخلوية، كما أنها مجهزة بمعالجات Exynos W920 الحديثة، وذواكر وصول عشوائي 1.5 غيغابايت، وذواكر داخلية 16 غياغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G68.

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وحصلت هذه الساعات على مكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى، وتقنيات متطورة لقياس معدلات ضغط دم المستخدم ومعدلات الأكسجة في الدم، كما أن برمجياتها قادرة على تتبع معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومي لمستخدمها، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما يمكنها الاتصال مع شبكات Wi-Fi والاقتران بالأجهزة الإلكترونية عبر البلوتوث.

المصدر: 3dnews