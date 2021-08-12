HP تعلن عن حاسب فريد من نوعه!

فاجأت HP عشاق أجهزتها وكشفت عن حاسب مكتبي طورته ليكون من بين أكثر الحواسب تميزا.

ومن الأشياء المميزة في حاسب Chromebase AiO هو شاشته الدوارة المثبتة على قاعدة مخروطية، والتي يمكن تحريكها لتكون بالوضع الأفقي أو الوضع العمودي ومناسبة ومريحة لمشاهدة الفيديوهات وتصفح المواقع المختلفة عبر الإنترنت.

وأتت الشاشة بمقاس 21.5 بوصة، بدقة (1920/1080) بيكسل، ويمكن التحكم بها باللمس كما في شاشات الهواتف والحواسب اللوحية، أما القاعدة التي ثبتت عليها فصممت بطريقة أنيقة، وجهزت بمكبري صوت كل واحد منهما باستطاعة 5 واط، وثبت عليها زر الطاقة الرئيسي، ومنفذي USB Type-C، ومنفذي USB Type-A، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويعمل هذا الحاسب بمعالجات Intel Pentium Gold أو Core i3 من الجيل العاشر، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 4 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

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وجهزته HP بنظام تشغيل Chrome OS، وكاميرا ويب بدقة 5 ميغابيكسل، كما يمكن وصله مع لوحة مفاتيح خارجية وفأرة لاسلكية والعديد من الملحقات عبر البلوتوث أو الكوابل.

المصدر: ixbit