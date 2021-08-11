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Xiaomi تتحضر لإطلاق حواسب لوحية بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تتحضر لإطلاق حواسب لوحية بمواصفات مميزة
Sputnik vladimer astapkovich
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تتجهز Xiaomi للكشف عن جيلها الجديد من حواسب Mi pad 5 اللوحية التي ستحصل على مواصفات منافسة لأجهزة سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة تنوي إطلاق عدة نسخ من هذه الأجهزة، النسخة الأساسية منها ستحصل على الأغلب على شاشة IPS LCD بمقاس 10 بوصات، دقة عرضها 3120/1440)، ترددها 120 هيرتزا.

وستتعامل هذه النسخة مع الشبكات والبيانات بسرعة بفضل معالج Snapdragon 860  ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، كما ستجهز بذواكر داخلية 64 و 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وتأتي النسخة الأبسط من أجهزة Mi pad 5 بكاميرا أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، بينما ستحصل النسخ الأخرى على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (48+5) ميغابيكسل.

وستحصل هذه الحواسب على كاميرات أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وبطاريات بسعة 8720 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما سيأتي نموذج واحد منها على الأقل مجهزا بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية.

المصدر: 4pda

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