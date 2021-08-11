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"تويتر" يختبر ميزة قد تهم الكثيرين

العالم الرقمي و Social media

Reuters Kacper Pempel
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بدأ القائمون على تطبيق "تويتر" باختبار ميزة جديدة ستسهل على المستخدمين التحكم بتغريداتهم والأشخاص الذين يشاهدونها.

وتبعا للصورالتي نشرها الباحث في شؤون "تويتر"، أليساندرو بالوزي، فإن التطبيق يختبر ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإزالة متابعين معينين من صفحاتهم دون أن يضطروا لحظرهم.

ويشير الباحث إلى أن المتابعين الذين تمت إزالتهم من صفحة شخص معين على "تويتر" لن يتمكنوا من رؤية تغريداته، لكنهم سيظلون قادرين على البحث عنه على التطبيق.

وتبين الصور المنشورة أن مستخدم "تويتر" ستتاح له عدة خيارات بالنسبة للتحكم بمتابعيه، الخيار الأول هو "إسكات الإشعارات" من شخص معين، والخيار الثاني "الإبلاغ عن حساب معين"، أما الثالث فهو "إزالة الحساب" من قائمة المتابعين.

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ولا يمكن لمستخدمي "تويتر"  حاليا إزالة متابع معين من صفحتهم مباشرة، لذا يلجأون لحظر حساب المتابع، وبعدها إلغاء الحظر إن رغبوا بذلك.

وبالإضافة لهذه الميزة بدأ "تويتر" مؤخرا باختبار ميزة مهمة أخرى تسمح للمستخدم بتحديد من يمكنهم الرد أو ترك تعليقات على تغريداته المنشورة.

المصدر: ixbit

 

 

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