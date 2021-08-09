منافسة ساعات آبل تصل أسواقا جديدة

أعلن وكلاء شركة Meizu أن أحدث ساعة ذكية أنتجتها شركتهم ستصل إلى عدة بلدان وأسواق عالمية جديدة قريبا.

وتتميز ساعة Meizu Watch بهيكل أنيق يشبه بتصميمه تصميم ساعات آبل الذكية، لكنه يأتي بأبعاد (46/38.4/13) ملم، ويزن 43 غراما، فضلا عن أنه مقاوم للماء والغبار.

وأكثر ما يميز هذه الساعة هو تقنية eSIM التي تمكنها من الاتصال مع الشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية، أما شاشتها فأتت من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، دقة عرضها (368/448) بيكسل، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

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وجهزتها Meizu بتقنيات لقياس معدلات نبض قلب المستخدم ومعدل نشاطه البدني اليومي، وأنظمة لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشرائح للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا ومع شبكات Wi-Fi.

كما حصلت الساعة على معالج Qualcomm Snapdragon Wear 4100، ومعالج رسوميات Adreno 504، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 430 أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: ixbit