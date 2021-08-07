غوغل تعلن عن تقنياتها الذكية الجديدة للمنازل

كشفت غوغل عن مجموعتها الجديدة من أجهزة Google Nest التي طورتها لتسهيل مراقبة المنازل أو المكاتب أو حتى أماكن العمل.

وتشمل المجموعة عدة كاميرات مراقبة ذكية، منها كاميرات مخصصة لتركب خارج المنزل تتمتع بهياكل مقاومة للماء والغبار، ويمكن تثبيتها بسهولة على حوامل مغناطيسية أو إزالتها بأي وقت، كما يمكن تغذيتها بالطاقة عبر بطاريات أو كوابل كهربائية.

وتضم المجموعة أيضا كاميرات مراقبة مخصصة للعمل داخل المنزل، وجرسا للأبواب الرئيسية مجهزا بكاميرا صغيرة.

وتبعا لغوغل فإن أجهزتها الحديثة تتميز عن نماذج Nest السابقة بدقة أكبر للكاميرات، إذ أنها قادرة على توثيق فيديوهات 4K، كما يمكن التحكم بها عبر تطبيق ذكي يمكن من خلاله مشاهدة صورة الكاميرا عبر الهاتف والتحكم بزاوية مراقبة الكاميرا للمكان الموجودة فيه.

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ويبلغ سعر كاميرا Google Nest العادية 179.9 دولار، بينما تلك المزودة بميزة التصوير الليلي وأضواء كاشفة فسعرها أغلى بمئة دولار تقريبا، وسعر جرس الباب المزود بكاميرا 179 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit