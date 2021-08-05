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الكشف عن أسعار أجهزة سامسونغ الذكية الجديدة

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الكشف عن أسعار أجهزة سامسونغ الذكية الجديدة
Sputnik Evgeny beyatov
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تتطلع عيون عشاق أجهزة سامسونغ لحدث Unpаcked 2021 المنتظر قريبا، والذي سيكشف فيه عن عدة هواتف وأجهزة ذكية جديدة كليا.

وتبعا لحساب @evlеaks المعروف بتسريباته حول الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإن سامسونغ ستكشف خلال الحدث عن نموذجين من الهواتف القابلة للطي سماعات Buds 2 اللاسلكية الصغيرة الجديدة، إضافة لنموذجين من الساعات سيحملان اسم Wаtch 4 وWаtch 4 Classic.

ومن المفترض أن تطرح هواتف Galaxy Fold وفقا للتسريبات بأسعار تتراوح ما بين 1800 و1999 يورو، وسيختلف السعر تبعا لذواكر التخزين الداخلي فيها التي ستكون 256 أو 512 غيغابايت.

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أما هواتف Galaxy Z Flip 3 فمن المفترض أن تحصل على ذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، وستكون أسعارها 1099 و1149 يورو تبعا لسعات الذواكر أيضا.

وتبعا لمواقع تابعة لسامسونغ فإن الحدث الذي ستكشف عنه الأجهزة سيعقد في 11 أغسطس الجاري.

المصدر: 3dnews

 

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