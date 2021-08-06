سوني تطلق أحد أفضل الهواتف لهذا العام

كشفت بعض المواقع وصفحات الإنترنت عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أفضل الأجهزة المحمولة لعام 2021.

ويأتي هاتف Xperia 5 III بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (157/68/8.2) ملم، ووزنه 168 غ.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2520/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 449 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6.

ويعمل الهاتف بكفائة عالية مع مختلف الشبكات بما فيها شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغبايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.

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وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-11" الحديث، كما زود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

المصدر: 4pda