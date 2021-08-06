سوني تكشف تفاصيل نظارة الواقع الافتراضي الجديدة لعشاق Playstation

عقدت شركة سوني مؤخرا حدثا تقنيا كشفت فيه عن بعض مواصفات أجهزتها المتطورة القادمة والتي سيكون من بينها نظارات PSVR الجديدة للواقع الافتراضي.

وتبعا لسوني فإن الجيل الثاني من أجهزة PSVR سيكون قادرا ليس فقط على تحسس مقدار ضغط المستخدم على أزرار قبضات التحكم، بل ومدى بعد أصابعه عن الأزرار، وهذا الأمر سيزيد من دقة التحكم بالألعاب عبر تحسس حركات المستخدم.

وأشارت سوني إلى أن النظارة ستتمتع بعدة ميزات مهمة أخرى، إحداها أنها ستحتاج لكابل واحد لوصلها مع الأجهزة الأخرى.

كما ستحصل هذه النظارات على شاشات OLED بدقة (2040/2000) بيكسل، قادرة على العرض بمعيار 4K، ومجال رؤية يبلغ 110 درجات، أي أنه سيكون أكبر من ذلك الذي حصلت عليه نظارات PSVR الحالية.

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وستحصل هذه النظارات على أنظمة التتبع الديناميكية وتتبع حركة عين المستخدم، لتظهر له اللقطة التي يحاول التركيز عليها.

ونوهت سوني إلى أنها تسعى لتطوير نماذج هجينة من الألعاب لمنصات Playstation، والتي ستتوافق مع تقنيات الواقع الافتراضي على غرار Resident Evil 7 و No Man's Sky.

المصدر: 3dndws