Lenovo تطلق قريبا حاسبا لوحيا بمواصفات مميزة

تستعد Lenovo قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق حاسبها اللوحي الأحدث p12 pro الذي صمم لينافس حواسب آبل وسامسونغ المحمولة الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب سيحصل على هيكل متين مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، محاط بإطار معدني أنيق يوجد على إحدى حوافه ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وسيزود الجهاز بشاشة OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، معدل سطوعها 263 شمعة/م تقريبا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون ثماني النوى من نوع Snapdragon 855 على الأغلب، ومعالج الرسوميات Adreno 618، وذواكر الوصول العشوائي 6 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وسيجهز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 9000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ 2.0, Type-C 1.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع.

إقرأ المزيد

وسيحصل هذا الحاسب على لوحة مفاتيح خارجية مطاطية يمكن الاعتماد عليها أثناء استعمال الجهاز للكتابة أو المراسلة، فضلا عن قلم ذكي سيستعمل للكتابة والرسم على الشاشة.

المصدر: 3dnews