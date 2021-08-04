Xiaomi تطرح هاتفا بشاشة مرنة وكاميرا مخفية!

سرّبت بعض مواقع وصفحات الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي يتوقع أن تكشف عنه Xiaomi الشهر الجاري.

وتبعا للمعلومات التي سربت عبر شبكة Weibo الصينية فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Mi Mix 4 سيحصل على شاشة OLED مرنة مطورة بتقنيات خاصة تجعل الكاميرا الأمامية المثبتة أسفلها مخفية، أي أن المستخدم سيتمكن من استعمال الشاشة ومشاهدة الصور والفيديوهات دون أن يلاحظ عليها أي فتحات خاصة بالكاميرا.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحصل على ميزات فريدة، وعلى معالجات +Snаpdragon 888 التي ستمكنه على الأغلب من العمل مع شبكات 5G الخلوية.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت إلى أن الهاتف سيحصل أيضا على كاميرا أساسية بدقة (50+20+5) ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت.

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ومن المفترض أن يعمل الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات MIUI 13، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن فائق السرعة عبر شواحن سلكية باستطاعة 120 واطا، فضلا عن حصوله على ميزة الشحن اللاسلكي السريعة عبر شواحن باستطاعة 70 و80 واطا.

المصدر: نوفوستي+وكالات