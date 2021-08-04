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هاتف متطور يعمل مع شبكات 5G سيرى النور قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف متطور يعمل مع شبكات 5G سيرى النور قريبا
youtube/TechAvid
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تستعد Honor قبل نهاية الشهر الجاري للكشف عن هاتفها الأحدث المطور ليكون من بين أكثر هواتف 5G تميزا في الأسواق العالمية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Magic 3 Pro المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للخدوش، أبعاده (164.3/74.6/8.4) ملم، ووزنه 205 غ.

وسيحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2676/1230) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م، وحواف هذه الشاشة ستكون منحنية كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة، عدساتها متوضعة في إطار دائري على الواجهة الخلفية للهاتف، وبدقة (50+20+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل.

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وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما سيحصل على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

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