Oppo تنافس آبل بساعات ذكية تتصل بالشبكات الخلوية

كشفت Oppo عن مواصفات Watch 2 الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات Apple Watch الشهيرة من آبل.

وتأتي Watch 2 بنموذجين، الأول حصل على شاشة مستطيلة الشكل تشبه تلك الموجودة في ساعات Apple Watch، مقاسها 1.75 بوصة، ودقة عرضها (372/430) بيكسل.

أما النموذج الأكبر فحصل على شاشة بنفس الشكل، مقاسها 1.91 بوصة، ودقة عرضها (402/430) بيكسل.

ومن أكثر ما يميز هذه النماذج من الساعات هو نظام توفير الطاقة الذي يسمح لها بالعمل لمدة 16 يوما بشحنة البطارية الواحدة تبعا للشركة المصنعة، فضلا عن احتوائها على تقنية eSIM التي تمكن مستخدميها من إجراء المكالمات عبر الشبكات الخلوية.

youtube/ Vincent Zhong

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وجهزت هذه الساعات أيضا بتقنيات البلوتوث للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية، وحساسات متطورة لقياس معدلات نبض قلب المستخدم، وأنظمة لقياس معدلات الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبرامج لتصفح المواقع ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت.

المصدر: ixbit