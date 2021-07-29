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"تويتر" يحصل على ميزات مهمة

العالم الرقمي و Social media

Sputnik natalya sileverstova
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بدأت منصة "تويتر" باختبار عدد من الميزات الجديدة التي ستسهل استعمال تطبيقها وتجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين.

وقال القائمون على "تويتر" إنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة للتطبيق تدعى Shop Module، ستتمكن الشركات عبرها من الترويج لمنتجاتها بطرق بسيطة.

blog.twitter.com

وستتوفر هذه الميزة في البداية بشكل تجريبي لمستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة عبر أجهزة iOS، وفي حال نجاحها من المتوقع أن تصل إلى عدد أكبر من البلدان وشريحة أوسع من الأجهزة التي تعمل بأنظمة مختلفة.

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أما الميزة المهمة الأخرى التي ستتوفر لمستخدمي "تويتر" فستكون عبارة عن ميزة إشعارات تنبه المستخدمين في حال تم تعليق حساباتهم أوقفلها أو تحويلها إلى وضعية القراءة والتصفح فقط، وستظهر هذه الإشعارات لهؤلاء المستخدمين عند تسجيل الدخول إلى الحساب.

وحول هذا الموضوع نشرت "تويتر" تغريدة قالت فيها "معرفة حالة الحساب على التطبيق أمر مهم، لذا نختبر طريقة جديدة لإعلام المستخدم بذلك.. ففي حال قفل حسابك أو تعليقه سنعلمك بذلك عبر إشعارات تظهر لك ذلك بوضوح".

المصدر: 3dnews

 

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