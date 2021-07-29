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الكشف عن تصميم ومواصفات جهاز مايكروسوفت الجديد القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن تصميم ومواصفات جهاز مايكروسوفت الجديد القابل للطي
youtube/ Brad Sams
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بجهاز Surface Duo 2 الذي ستطرحه مايكروسوفت العام الجاري.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الجهاز الجديد سيكون شبيها بعض الشيء بأجهزة Surface الحالية من مايكروسوفت، وسيحصل على شاشتين متجاورتين يمكن طيهما بزاوية 90 درجة ليعمل الجهاز كحاسب محمول صغير، وعند طي الهيكل بزاوية 360 درجة ستكون الشاشتان على واجهتيه بشكل متعاكس.

وسيحصل الجهاز تبعا للتسريبات على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مجهزة بمصباح إضاءة LED ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وعند فتح هيكله على مصراعيه بزاوية 180 درجة سيحصل المستخدم على شاشة كلية بمقاس 8 بوصات أو أكبر بقليل.

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ومن المفترض أن يعمل Surface Duo 2 بكفاءة عالية مع شبكات الإنترنت وشبكات 5G الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، كما سيجهز بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويتوقع أن تعلن مايكروسوفت عنه في سبتمبر أو أكتوبر العام الجاري، وأن تطرحه بلونين أساسيين هما الأسود والأبيض.

المصدر: ixbit

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