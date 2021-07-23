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القضاء الروسي يفرض غرامات على "فيسبوك" و"تليغرام"

العالم الرقمي و Social media

القضاء الروسي يفرض غرامات على
Globallookpress Jiri Hubatka
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن هيئات قضائية في البلاد فرضت غرامات مالية على "فيسبوك" و"تليغرام".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "محكمة تاغانكا في موسكو قررت فرض غرامات تقدر بـ 6 ملايين روبل على فيسبوك لمخالفتها للبروتوكولات المتعلقة بإدارة المواد والمحتوى عبر الإنترنت والتي نظمتها هيئة الملكية وحماية حقوق المستخدمين الروسية، كما قررت تغريم تليغرام بمبلغ 11 مليون روبل أيضا".

ومن جهتها قالت المحدثة باسم المكتب الصحفي للمحكمة، زولفيا غورينتشوك: "ارتأت المحكمة أن الشركتين المذكورتين مذنبتان ضمن أحكام القسم الثاني من المادة 13.41 من قانون أحكام المخالفات الإدارية الروسي، كونهما فشلتا في حذف البيانات التي كان عليهما إخفاؤها ضمن القوانين المحلية الروسية، كما ستتخذ المحكمة أيضا قرارات بموجب أحكام ستفرضها على تويتر أيضا".

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وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الروسي كان قد فرض على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والشركات المسؤولة عنها سابقا أحكاما وغرامات لمخالفتها القوانين الروسية المتعلقة بالإنترنت، منها مواقع وشركات مثل غوغل و TikTok و "تويتر" و Mail.Ru وشبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي

 

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